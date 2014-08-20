版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:58 BJT

台湾股市：盘中持稳至走升，电子股在外销订单出炉前走扬

路透台北8月20日 - 台湾股市周三盘中持稳至走扬，尾随海外市场，在数据料将显示7月外销订单上升前，电子股走升。

0127GMT时，加权股价指数 上涨46.91点至9,290.69点，周二收升1.12%。

鸿海 股价上涨1%，台积电 则升1.21%。

电子类指数 上涨近1%。

台湾将在周三收盘后公布7月外销订单数据，路透调查13名分析师的结果显示，7月外销订单预料较去年同期成长7.3%，增幅低于6月的10.6%。 (完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐