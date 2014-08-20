中国企业：绿地集团获交行300亿元授信，支持其海外扩张及地铁投资等

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月20日 - 中国大型房地产企业--绿地集团周二晚间宣布，其与交通银行 达成战略合作协议，获得300亿元人民币的授信额度，支持绿地旗下海外项目拓展、地铁投资、旧城改造等业务发展。
公司新闻稿称，交通银行除对绿地集团的海外项目、地铁产业投资等业务提供流动资金、并购贷款、财务顾问等综合金融解决方案，还将支持绿地集团在信托、证券（基金）公司资产管理计划投资业务、产业整合基金计划等方面的新型融资模式。
绿地集团董事长张玉良还表示，通过与交通银行等金融机构的全面战略合作，以及海外的发债等，将为绿地集团在下半年实现全年业绩目标、实现中长期发展目标提供资金保障。他对公司全年实现4,000亿元经营目标充满信心。
6月底，绿地集团已通过境外子公司，在香港发行10亿美元高级票据，用于投资境外项目。
在传统的国内住宅和商业房地产开发外，绿地集团近阶段已提出加大海外项目发展、空港产业园区、地铁产业投资等，而且单体项目投资规模相当巨大。例如最近宣布的南昌绿地国际空港产业新城项目，总投资达260亿元。
绿地集团今年前六个月完成业务经营收入1,727亿元人民币，同比增长21%。
绿地集团已公布拟借壳金丰投资 计划，注入资产规模超过600亿元，目前金丰投资股东大会已通过该重组计划，接下来将寻求监管部门批准后实施。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申