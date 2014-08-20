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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 09:59 BJT

宝城期货：郑棉主力多头离场，新棉收购价格难言乐观

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

在2014年中央一号文件宣布取消棉花临时收储政策以后，最低收购价托起的“政策底”不复存在，横盘已久的郑棉期货在库存压力的拖累下开启熊市格局，自今年2月下旬以来持续下行。7月，伴随着持仓量与成交量的显着放大，郑棉期货价格加速下跌，主力1501合约跌破14500元/吨关口。过快的下跌导致多空分歧显现，郑棉持仓量继续放大，抄底资金的增加导致盘面迎来反弹。然而，本周主力多头大举离场诱发“脆弱”的郑棉大幅下跌，反弹行情或是昙花一现。

据悉，湖北和新疆少数轧花厂开始挂牌收购新季棉花，其中内地籽棉开秤价格约为3.5元/斤，新疆地区开秤价格约为3.25元/斤。预计皮棉的销售价格大致在14500元/吨。后市关注9月的新棉收购行情，基于偏弱的需求面，新棉收购价格或难言乐观。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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