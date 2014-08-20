港报财经评论：港股穿25,000，预计未升完--经济日报8月20日

港股穿25,000，预计未升完 /林瑞芬

恒指上周高见25,010，昨天高见25,201，但企稳25,000楼上尚欠火候，收报25,122，升167点，大市成交额增至723亿港元利好。中移动 急升将恒指推至25,000关口之后，企稳25,000关口楼上，反覆探下关26,400左右的重任预计将落在中资金融股身上，如随后业绩有所交代，不排除为推手。中行 昨午公布业绩，半年多赚11.2%，符合市场预期，昨该股微升0.27%至3.68港元。

回说港股升市，严格来讲，起步点在沪港通公布以后，近25,000有估是年内高点，有估是有余未尽，始终倾向后者。一来，俄罗斯与欧洲关系紧张，地缘政治风险再加经济复苏路崎岖，纵然低息，在避政治风险下资金流出欧洲股市，惠及中、港股市。美股方面，道指跌近200天线后反弹，50天线阻力又临近，需企回16,900楼上，不然，反弹有限度，美股无大空间值博，也有诱因使部分资金到港炒作。二来，中国内地政经已企稳，前景略为明朗化，加上又有沪港通的可能催化，估值低水平下值博吸引力较强。周一习近平主席召开了中国深改组第四次会议，据分析内容既有关于改革总体推进时间表的改革实施规划（2014-2020），也有具体改革领域的内容，如新旧传媒融合发展指导意见、招生制度改革、央企负责人薪酬制度改革等。这表明改革确实是在从框架向具体领域快速推进，这表明中国在北戴河会议后的中心工作，将向改革转移，打贪后将精神集中改革，更有效益的预期。A股保持平稳上升，上证昨收2,245，升5点。

技术上，恒指早前突破24,000，确认企稳就进一步上闯25,000，后市又要以守稳25,000作观察站，继而确认进一步上探26,400。再涨散户上不上车，选股着眼点，始终如一，是企业的盈利面为先，怕买错多于买贵。当然，不排除有些股份的选择以国策为重，如具改革重组大翻身的国企股份。业绩公布期下，检阅验证前景之中，而市场对股价的绩后反应，多少反映对盈利前景的信心。像康哲药业 往绩PE都30多倍，周一公布截至今年6月止上半年业绩，营业额13.67亿人民币，按年增加31.3%；纯利增长31.1%至4.13亿人民币，每股盈利17.09分；中期息6.79分，按年增长31%。股价昨见52周新高位10.94人民币，收报10.94人民币，升8.7%。

煤价寻底中，中煤候低买 /余少文

中国内地股市偏软，国企指数五十步笑百步，中煤能源 今年上半年盈利急跌76%，虽然煤价低处未算低，但憧憬今年见底，可耐心等低位吸纳。国指昨日高低波幅不足122点，全日升29点，收报11,094点，成交额不足100亿港元，只有45%主板H股上升。相反，红指升43点或0.9%，收报1,906点，成交额102亿港元，以及恒指重上25,000点，两者都升破7月高位，反映国指跑输其他两个指数。

去年底表示看淡电力股，原因是中国可能上调电价，可惜至今仍未启动煤电联动，即使有报道指中国已落实降电价，但没有时间表。然而，电力股跟煤炭价格关系密切，正因为煤价今年持续下滑，成为电力股业绩增长的动力，但亦成为煤价股业绩不如人意的原因，如中煤上半年收入跌12%至354亿人民币，盈利跌76%至7.8亿人民币，每股盈利6分，每股资产净值6.6人民币，以昨日收市价4.76港元计算，股价折让42%。根据Wind资讯数据，中国煤炭价格指数过去两年多，由192点水平降至目前的138点，即使只计算今年也跌14%，故煤炭股业绩下跌是正常现象，中国神华 和兖州煤业 也不宜有太大憧憬。中煤业绩也透露，自产商品煤的每吨价格，由2011年的500港元持续下跌，今年上半年跌穿400港元见382港元；而中国煤炭价格指数第二季较首季下跌5.6%，高于首季下跌4.9%，难怪中煤第二季只赚1.48亿港元，在印象中是上市以来最差的第二季。

虽然中煤煤炭销售中心总经理吴军认为煤炭产量减少，中国内地扶持政策又出台，进口煤数目亦跌，加上冬季进入用煤高峰期，需求回升利好煤价反弹；故此预计下半年煤价较上半年会有所回升，煤价在7月至8月可见底，并集中第三季反弹。但见中国内地煤炭库存回升中，如秦皇岛4月库存曾降至441万吨，5月和6月分别回升至616万和743万吨，若然库存持续上升，对煤价反弹会带来阻力，也见到中煤上半年存货价值升28%至87亿港元。由于煤炭市场不可能一朝一夕便消化库存，即使中煤下调今年原煤产能计划产量，较去年原煤实际产量8,113万吨减少约5%，即降至7,700万吨，但对煤价下半年反弹不会有太大阻力，不排除煤价下半年甚至乎要继续寻底。