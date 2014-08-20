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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:11 BJT

东航期货：“金九银十”旺季沪钢有望引来反弹行情

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

螺纹钢近两个月并未因库存减少及国家的相关微刺激政策而出现反弹行情，面对即将到来的“金九银十”旺季，螺纹钢将迎来一波反弹。

目前，房地产市场处于双重下行的周期，商品房供销两弱，保障房增量有限，而棚改有望接力护驾经济。国务院办公厅印发《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，进一步加强棚户区改造工作。在多重措施的引导下，棚改将有望迎来高峰。

今年以来，螺纹钢价格与铁矿石价格相关性极强，一直下跌。从存货周转率来看，今年钢厂都保持了比较低的水平，一季度平均在1.24，二季度在2.64，符合今年市场上整体保持低库存的态势。在钢价不断下跌的今天，成品的低库存策略将有效避免钢价下跌带来的损失，同时也为钢价反弹提供了可能性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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