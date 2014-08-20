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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:29 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘上扬，因美债殖利率以及股市弹升

路透台北8月20日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三早盘小幅上扬。交易员表示，美债殖利率以及股市续弹，让债市短多承压。

交易员指出，就筹码面而言，虽然103/10集中度颇高，但似乎是由主力券商，而非公股银行等长期买盘持有。就技术面而言，103/10殖利率回补了1.1288%跳空缺口，若今日殖利率以日高作收，短多气势将遭到打击。

〞站上1.13%不大妙，气氛似乎没那么好了。〞一位本地银行交易员说。

另一大型证券商交易员则称，台债短线主要反映的是美债走多，但近期台湾发布的经济数据却显示基本面持续改善，倘若地缘政治等外部因素消除，台债殖利率可能面临反弹压力。

美国公债收益率周二上涨，此前美国公布的房屋开工数据强于预期，但7月消费者物价仅温和上升，令公债收益率从上周触及的14个月低位回升。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.12-1.14%

本地时间10:08时最新报价：

• 103/10期殖利率弹0.59基点报1.1303%。

• 台湾加权指数 涨0.41%报9,282.10点。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：美国公债收益率上涨，因楼市数据强劲

--《综述》美国7月房屋市场复苏重返正轨，通胀压力温和

--东欧情势：乌克兰政府军攻入亲俄叛军心脏地带，俄乌总统下周会晤 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)
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