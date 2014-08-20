台湾债市：五年券殖利率早盘上扬，因美债殖利率以及股市弹升

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月20日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三早盘小幅上扬。交易员表示，美债殖利率以及股市续弹，让债市短多承压。
交易员指出，就筹码面而言，虽然103/10集中度颇高，但似乎是由主力券商，而非公股银行等长期买盘持有。就技术面而言，103/10殖利率回补了1.1288%跳空缺口，若今日殖利率以日高作收，短多气势将遭到打击。
〞站上1.13%不大妙，气氛似乎没那么好了。〞一位本地银行交易员说。
另一大型证券商交易员则称，台债短线主要反映的是美债走多，但近期台湾发布的经济数据却显示基本面持续改善，倘若地缘政治等外部因素消除，台债殖利率可能面临反弹压力。
美国公债收益率周二上涨，此前美国公布的房屋开工数据强于预期，但7月消费者物价仅温和上升，令公债收益率从上周触及的14个月低位回升。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.12-1.14%
本地时间10:08时最新报价：
• 103/10期殖利率弹0.59基点报1.1303%。
• 台湾加权指数 涨0.41%报9,282.10点。
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--东欧情势：乌克兰政府军攻入亲俄叛军心脏地带，俄乌总统下周会晤 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申