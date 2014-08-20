金友期货：沪铝补跌步伐加快，国内供应过剩格局短期难改变

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自8月20日的《期货日报》：
8月以来，其他基本金属纷纷回调，但铝价维持区间盘整，表现较为抗跌。近日，内外盘铝价略有回调，伦铝在2000美元/吨暂获支撑，沪铝围绕14000元/吨波动。但在宏观面和基本面利空因素释放的背景下，短期铝价或加速补跌进度。
从盘面上看，铝市内弱外强、滞涨抗跌的特点近期表现得最为明显。虽然市场仍在炒作境外铝产能减少的话题，但国内铝供应过剩的格局短期内仍难改变。
需求方面，目前房地产市场对原铝消费拉动有限。受房地产市场悲观拖累，加上8月起家电行业中的空调、冰柜进入季节性淡季，需求端担忧渐升。
供需结构的失衡直接反映在库存上，8月以来，国内铝库存仍处下降趋势，但降幅趋缓。此外，国内铝价近几个月来的反弹，更多的还是受外盘提振，因为从反弹幅度来看，其明显弱于外盘。而且一直以来，外盘走势也都对国内铝价有很明显的引导作用，所以随着目前外盘的走弱，国内铝价料也将随之下行。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申