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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:13 BJT

金友期货：沪铝补跌步伐加快，国内供应过剩格局短期难改变

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

8月以来，其他基本金属纷纷回调，但铝价维持区间盘整，表现较为抗跌。近日，内外盘铝价略有回调，伦铝在2000美元/吨暂获支撑，沪铝围绕14000元/吨波动。但在宏观面和基本面利空因素释放的背景下，短期铝价或加速补跌进度。

　　从盘面上看，铝市内弱外强、滞涨抗跌的特点近期表现得最为明显。虽然市场仍在炒作境外铝产能减少的话题，但国内铝供应过剩的格局短期内仍难改变。

需求方面，目前房地产市场对原铝消费拉动有限。受房地产市场悲观拖累，加上8月起家电行业中的空调、冰柜进入季节性淡季，需求端担忧渐升。

　　供需结构的失衡直接反映在库存上，8月以来，国内铝库存仍处下降趋势，但降幅趋缓。此外，国内铝价近几个月来的反弹，更多的还是受外盘提振，因为从反弹幅度来看，其明显弱于外盘。而且一直以来，外盘走势也都对国内铝价有很明显的引导作用，所以随着目前外盘的走弱，国内铝价料也将随之下行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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