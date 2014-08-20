版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:27 BJT

江海汇鑫期货：大商所鸡蛋期价或加速下跌，提前反映供应增加预期

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

近期，鸡蛋现货价格稳步上涨，主产区出场价在5.4元/斤，主销区批发价逼近5.8元/斤，两者都创出历史新高。最近，终端需求增加，而供应持续偏紧，养殖利润创出历史新高，养殖户补栏积极性较高，纷纷抢购青年鸡。未来鸡蛋供应将增加，鸡蛋期价连续走弱提前反映未来蛋价下跌的预期，充分体现了鸡蛋期货发现价格的功能。

预计下半年将是养殖户补栏的高峰期，鸡蛋供不应求的格局将在明年彻底扭转，鸡蛋1501、1505合约提前反映这一预期，期价走出了单边下跌的趋势。随着鸡蛋现货价格即将进入下降周期，期价仍将进一步下跌。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐