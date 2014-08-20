台湾汇市：台币实质交易盘初区间偏弱，美国房市数据佳激励美元持坚

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月20日 - 台币兑美元 周三实质交易区间偏弱。汇银人士指出，美国房市再传佳音带动国际美元续强，台币早盘随非美货币走弱，不过盘初交投清淡，料今日台币仍在既有区间狭幅偏跌整理。
他们并表示，美国7月房屋开工大增至八个月高位，激励美元兑一篮子主要货币周三来到11个月高位 ，且亚洲交易时段美元指数 续扬至81.89附近，令台币早盘续处偏弱整理态势。
〞上日非美货币大贬，出口商预期卖到比较好的价格有点惜售，外资动向则不明显。〞一位当地大型商银交易人士说。
至于资金流向方面，另有交易员称，由于非美货币全线走弱，出口商交易心态由原先的观望转趋惜售，今日早盘暂且消化外资及进口商零星的美元买盘，早盘交投偏向低迷，暂看不出外资明显交易方向。
本地时间10:02，交易员表示，台北外汇成交量为0.85亿美元，交投转淡，上日同时段为1.49亿美元。台股加权股价指数 则是上涨0.38%，暂报9,278.07点。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘缩减。一个月远汇报价 暂报在29.967/29.974左右，上日纽约盘收在29.945。
韩国韩元 周三早盘走跌至1,020附近，上日收报1,017.3；人民币兑美元 开盘报6.1436元，上日收报6.1438元。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.983-29.992，上交易日全日主要区间在29.973-29.990。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.980-30.000
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