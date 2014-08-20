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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:31 BJT

台湾汇市：台币实质交易盘初区间偏弱，美国房市数据佳激励美元持坚

路透台北8月20日 - 台币兑美元 周三实质交易区间偏弱。汇银人士指出，美国房市再传佳音带动国际美元续强，台币早盘随非美货币走弱，不过盘初交投清淡，料今日台币仍在既有区间狭幅偏跌整理。

他们并表示，美国7月房屋开工大增至八个月高位，激励美元兑一篮子主要货币周三来到11个月高位 ，且亚洲交易时段美元指数 续扬至81.89附近，令台币早盘续处偏弱整理态势。

〞上日非美货币大贬，出口商预期卖到比较好的价格有点惜售，外资动向则不明显。〞一位当地大型商银交易人士说。

至于资金流向方面，另有交易员称，由于非美货币全线走弱，出口商交易心态由原先的观望转趋惜售，今日早盘暂且消化外资及进口商零星的美元买盘，早盘交投偏向低迷，暂看不出外资明显交易方向。

本地时间10:02，交易员表示，台北外汇成交量为0.85亿美元，交投转淡，上日同时段为1.49亿美元。台股加权股价指数 则是上涨0.38%，暂报9,278.07点。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘缩减。一个月远汇报价 暂报在29.967/29.974左右，上日纽约盘收在29.945。

韩国韩元 周三早盘走跌至1,020附近，上日收报1,017.3；人民币兑美元 开盘报6.1436元，上日收报6.1438元。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.983-29.992，上交易日全日主要区间在29.973-29.990。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.980-30.000

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