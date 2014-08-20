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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:28 BJT

日本股市：日经指数连续第八日走高，美国数据强劲和日圆疲软提振人气

大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，日经指数的短线阻力位在15,500点。

东证股价指数(TOPIX)涨0.1%至1,281.15点，JPX-日经400指数 涨0.1%至11,661.19点。(完)
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