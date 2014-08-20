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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:44 BJT

《全球市场》美国楼市数据强劲帮助亚洲股市持稳，美元维持涨势

Brown Brothers Harriman策略师称，局面似乎正发展成两重风险，其中地面冲突的低层面风险，而国际外交领域的动向则是较高层面风险。

“市场目前似乎完全聚焦于较高层面的风险，已经逐步接受了俄乌两国所操纵力量在地面军事冲突的升级，”他们在客户报告中写道。

今天稍晚，投资者将关注美联储发布的7月29-30日政策会议记录，以及主席叶伦周五在杰克森霍尔会议上的讲话。

市场将再度检视美联储会议记录，寻找决策者何时计划升息的线索。近几个月一系列数据令交易商持续揣测政策紧缩周期的时点。

大宗商品方面，金价牢牢钉在每盎司1,300美元下方，料将扩大跌幅，因美国强劲的数据支撑股市，打压黄金的避险魅力。

现货金 基本持平在每盎司1,295.95美元，前日下滑0.15%。(完) (编译 王丽鑫/于春红/朱晓军；审校 徐文焰/杜明霞)
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