版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 10:33 BJT

国信期货：中国煤炭期货品种走势分化，动力煤有望强于焦煤和焦炭

以下内容节选自8月20日的《期货日报》：

近期，动力煤期货在企业限产保价提振下表现良好，而焦炭和焦煤期货因钢铁行业低迷走势相对较弱，三者中焦炭最为疲软。

为了使本已低迷的煤炭市场不再继续恶化，煤炭行业也开始祭出救市政策。伴随着限产行动的实施，加上目前国内外动力煤价格大致相等，煤炭进口数量减少，港口煤炭库存快速下滑，此前连续降价的煤炭企业开始在8月小幅上调煤价。动力煤市场供需结构有望逐步改善，现货市场将逐渐企稳并有望出现小幅上涨。

　　然而，由于“限产保价”主要是国内大型煤企针对动力煤做出的救市措施，对于焦煤和焦炭而言，其产量减少并不明显，煤焦的价格主要还是由下游钢铁行业的表现决定，因此，后期焦煤和焦炭的走势并不乐观。

焦炭期货在大幅下挫连创新低后，近期有所企稳，但综合来看，焦炭和焦煤期货后期仍将维持跌多涨少的偏空局面，而动力煤期货走势有望强于焦煤、焦炭。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐