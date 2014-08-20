国信期货：中国煤炭期货品种走势分化，动力煤有望强于焦煤和焦炭

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下内容节选自8月20日的《期货日报》：
近期，动力煤期货在企业限产保价提振下表现良好，而焦炭和焦煤期货因钢铁行业低迷走势相对较弱，三者中焦炭最为疲软。
为了使本已低迷的煤炭市场不再继续恶化，煤炭行业也开始祭出救市政策。伴随着限产行动的实施，加上目前国内外动力煤价格大致相等，煤炭进口数量减少，港口煤炭库存快速下滑，此前连续降价的煤炭企业开始在8月小幅上调煤价。动力煤市场供需结构有望逐步改善，现货市场将逐渐企稳并有望出现小幅上涨。
然而，由于“限产保价”主要是国内大型煤企针对动力煤做出的救市措施，对于焦煤和焦炭而言，其产量减少并不明显，煤焦的价格主要还是由下游钢铁行业的表现决定，因此，后期焦煤和焦炭的走势并不乐观。
焦炭期货在大幅下挫连创新低后，近期有所企稳，但综合来看，焦炭和焦煤期货后期仍将维持跌多涨少的偏空局面，而动力煤期货走势有望强于焦煤、焦炭。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申