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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 10:49 BJT

路透调查：美国上周原油和油品库存料下降，炼厂产能利用率亦下滑

路透8月19日 - 路透对10名分析师的调查结果周二显示，8月15日止当周美国商业原油和油品库存料下降。

分析师平均预估最近一周美国原油库存减少120万桶，馏分油库存减少60万桶，汽油库存减少160万桶。

此项调查是美国能源部下属的美国能源资料协会(EIA)公布一周库存报告之前展开的。EIA报告定于美东时间周三上午10:30公布。

美国能源资料协会(EIA)上周三公布的数据显示，8月8日止当周美国原油库存因炼厂减产而意外上升，汽油和馏分油库存则下降。

调查显示，分析师估计炼厂产能利用率下降0.4个百分点至91.2%。之前一周炼厂产能利用率下降0.8个百分点，至91.6%。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存下降140万桶，汽油库存下降210万桶，馏分油库存减少56.8万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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