更新版 1-新债招标：中国10年续发国债收益率符预期，二级偏弱致需求中性

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 10年续发国债中标收益率4.2293%符预期
* 边际中标收益率4.2930%，投标倍数1.62倍
* 二级走势偏弱，但基本承销额考核支撑需求 (新增更多评论和背景)
路透北京8月20日 - 中国财政部周三跨市场招标续发的280亿元人民币10年期固息国债，中标收益率符合预期。交易人士指出，近期二级走势偏弱，机构心态略谨慎，不过该期债有基本承销额考核对需求构成托底，整体招标结果属中性。
业内人士透露，稍早招标的该10年续发国债中标收益率为4.2293%，符合4.22%的市场预测均值。该期债边际中标收益率4.2930%，投标倍数为1.62倍。
北京一大型银行交易员表示，这个结果还是比较正常，现在大家情绪比较谨慎，所以也很难期待机构会往低了投。
“倍数比第一次续发的时候倒还好一点，但我们觉得也就算中规中矩吧，边际落在4.29%感觉不低，说明一些交易户搏边兴趣还是比较浓。”上海一银行交易员称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为4.2422%。
今日新债为今年第12期 10年品种第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债招标当日，原发行部分停止交易一天；招标结束至8月25日进行分销；8月27日起与原发行部分合并上市交易。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。从2014年6月19日开始计息；票面利率4%。
以下为今年第12期10年品种今年首次发行及第一次续发具体情况：
首发 第一次续发
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中标利率(收益率) 4.00% 4.1832%
边际中标利率(收益率) 4.06% 4.2830%
投标倍数 1.72倍 1.43倍
招标日期 6月18日 7月16日
实际发行量 280.1亿元 280亿元 (完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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