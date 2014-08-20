版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 11:56 BJT

《外汇专栏》铁矿石前景黯淡，澳元魅力将随之失色？

售价是否仍然高到可令澳洲铁矿石出口商满意，这点尚存争议，但至少中国7月铁矿石进口仍然增加。

然而，中国7月铜及煤炭进口则分别较上月下降2.9%及8.1%。

身为澳洲煤炭第二大出口国的中国对无烟煤的需求一旦减少，恐将对澳洲造成很大的问题；澳洲是全球最大的焦煤(炼钢用)出口国，以及全球第二大动力煤(发电用)供应国。

路透专栏作家Clyde Russell引述顾问公司CRU数据指出，澳洲两大产煤州--新南威尔士州及昆士兰州产煤的成本分别为每吨63美元及60美元。

作为亚洲指标的澳洲纽卡斯尔港(Newcastle)现货动力煤价格 周二约为每吨69.88美元，这虽然提供了些许缓冲，但事实上今年现货价格已然挫跌近19%。

参阅澳洲采煤及出口相关图表，请点选：link.reuters.com/fez55t

值得留意的是，据中国国家统计局上周五的数据，中国7月发电量增幅较上月放缓。

如果中国对澳洲能源出口需求衰退，甚至只归于稳健，而价格却让澳洲大宗商品出口商难以接受的话，这对澳洲经济乃至澳元来说，都不是个好消息。 (完) (译文审校 杜明霞/朱晓军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐