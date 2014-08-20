南美金融：阿根廷称将把违约债务归到国内管辖，以规避美国法院限令

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透布宜诺斯艾利斯8月19日 - 阿根廷总统费尔南德斯周二表示，该国政府将开始偿还国内的违约债务，或者允许债权人将债券换成该国法律管辖的新债券，以便绕开一家美国法院的限令。
阿根廷上个月陷入违约，此前一家纽约法院阻止其向债权人支付利息。这些债务是在阿根廷2002年违约之后重组而成。该法院法官表示，阿根廷在与基金团体和解之前不能偿付债务。这些基金已经拒绝了重组方案，要求阿根廷全额偿债。
此前人们以为阿根廷或许能很快与钉子户债权人达成协议，从而摆脱违约，但费尔南德斯的表态令这种希望破灭。
费尔南德斯在电视讲话中称，政府将向议会提交一项议案，要求取消纽约梅隆银行作为重组债权人托管行的头衔，以阿根廷的Banco Nacion取而代之。Banco Nacion将在阿根廷央行开立一个账户，以便政府偿还重组债务。
按照该提议，2005和2010年债务重组后的债权人也可以根据阿根廷法律选择将他们的债券换成“条款和财务条件相同、票面价值相等的”票据。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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