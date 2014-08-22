《焦点》中国新三板做市商制度将考验券商定价能力

* 做市商有助提升定价功能和流动性

* 将考验券商的定价和风控能力

* “新三板”市场将逐渐分层

作者 张晓翀

路透北京8月22日 - 有中国资本市场“试验田”之称的全国中小企业股份转让系统(俗称“新三板”)下周将迎来做市商制度，一直困扰其发展的流动性不足和企业定价难问题将有所改善，但对券商的定价和风控能力也会形成极大考验。

业内人士指出，做市商制度不是完美的，引入做市商后市场不可能万事大吉，但在解决高科技型和创业型企业估值，建设高科技板或新兴产业板的制度设计上，做市商还是目前为止最为成熟有效的制度。

“我觉得做市商它的本质就是估值，同时提供流动性，但流动性是第二位的。”太平洋证券副总经理程晓明认为，做市商的报价对投资者判断挂牌企业的估值更具指导意义。

全国中小企业股份转让系统周一称，初步确定于下周一(25日)实施做市转让方式；周四则表示，目前做市业务准备工作已基本就绪，已有66家主办券商获得做市业务备案，正式实施之日将有43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。

业内人士表示，新三板的挂牌企业主要是初创期的中小企业和高科技企业，当投资者对企业技术和模式不太认可，又无法通过有效的信息披露对企业进行估值的时候，就需要引入做市商制度。

由于做市商必须双向报价并进行交易，所以做市商用真金白银形成的交易价格能够减轻投资者对股票定价估值的分歧，其对市场价格的引导和参考作用就显得十分明显。

业内人士指出，挂牌企业是否选择做市商制度由其和中介机构协商自行决定，现在新三板中挂牌企业差别较大，企业需求也呈现多元化。虽然相当一部分企业希望有券商为其提供做市服务，但没有强烈套现需求的一些挂牌企业则认为，通过协议转让也能达到交易目的，因此采取了谨慎观望的态度。

“（企业）都等着呢，看看结果。”国内某大型高新技术园区金融处负责人表示，部分中小企业对做市商业务仍不甚了解，希望观察一段时间效果再说。

同时，新三板是面向机构投资者和有一定风险承受能力的个人投资者的专业投资市场，机构投资者具有较强的估值定价能力，其资金具有较强的投资性和较低的流动性，因此对做市商制度的需求也不是很强烈。

东吴证券做市交易部负责人王晏雯表示，目前，新三板做市商的角色还是比较多元的，它既要为挂牌公司提供做市服务，还要兼任为挂牌企业进行市场推介的角色。

她解释道，机构投资者虽然会关注市场信息，但对个别股票也可能会不太了解，因此针对个股的研究报告和平时的市场推广，在做市商推介过程中仍然比较重要。

**考验券商定价风控能力**

业内人士指出，做市商手中的做市股票主要自挂牌企业的股东转让而来，在券商购股过程中，出于自身规避风险的考虑，可能需要把股价压低，势必与企业股东形成讨价还价的过程，因此做市商能否成功做市，首先将考验其定价能力。

程晓明表示，“只有估值准确的做市商可以赚钱，如果在做市业务中持续亏损就可能被市场淘汰。”

做市商为趋利避险，亦会努力挖掘更好的挂牌企业。业内人士表示，最后被做市商选中的做市企业都是优中选优的，只有真正好的标的才能吸引更多的个人投资者和机构投资者。

另外，新三板目前还没有风险对冲工具，对于股本偏大的挂牌企业或做市商因做市需要被迫持仓多只股票时，仍有可能面临做市收入无法覆盖资金成本的尴尬局面。

“我觉得如果在选择标的不是非常谨慎的情况下，并且前期后期对这个标的推广不是很有利的情况下，是很容易出现入手了后来就找不到投资人的情况。”王晏雯表示。

资料显示，截至8月21日，新三板挂牌公司已达到1,000家。目前规模最大的挂牌企业为济南圣泉集团股份有限公司，总股本为2亿5,749万股，可转让股份为1亿8,888万股，2013年每股收益1.02元人民币。

全国股转系统公司董事长杨晓嘉此前曾表示，新三板将启动投资组合工具、价格发现工具、价格避险工具等新型产品的开发工作。

“主要风险是定价吧，正式开始交易了，那就基本只是操作风险的管理了。”北京某中型券商风控合规部门人士表示。

业内人士认为，做市股票的估值是做市商定出来的，但价格机制的形成说到底还是市场需求决定的，券商充当做市商的作用其实是作为媒介的一个推动过程。

“目前，我们会给每只股票的初始报价定一个区间范围，这个比较重要。但是，后续的个股报价及估值将会更多的参考市场买盘卖盘等行情来给出。”王晏雯说。

**市场分层自然形成**

业内人士表示，新三板中挂牌企业差别较大，适用不同的交易方式。根据规划，新三板将兼容协议、做市、竞价三种交易方式，将逐渐形成对应不同阶段公司采用不同交易方式的分层市场。

“分层是肯定会分的，制度就预留了这样一个设计的。做市商推出会引起整个市场结构，排名或者多方面的变化。”王晏雯称。

有业内人士指出，做市方式下挂牌公司更容易获得投资者的关注和参与，挂牌公司为提升在资本市场的信用等级和知名度，获得相对准确的市场定价，会逐步选择流动性更强的交易方式。

对于投资者能够运用传统方法进行自行定价的成熟公司，由于连续竞价制度比做市商制度市场效率更高，成熟公司将会逐渐退出做市商制度采用连续竞价的方式，有些甚至会考虑转板至主板。

中信建投投行部执行总经理李旭东此前表示，“针对不同的公司应该适用不同的交易方式，这里边可能会涉及到，将来我们这个市场应该会适当地实行分层。”

杨晓嘉此前也表示，将加快推进市场创新，完善市场功能。在市场体系创新方面，将结合企业特点、市场评价、信息披露安排等多种维度，制定包括市场分层方案在内的创新举措。

挂牌和做市是券商在新三板市场的主要业务。一些券商人士预计，做市商制度运行之初并不会成为券商在新三板中很大的盈利来源，推荐企业到新三板挂牌依然是券商关注的业务重点。

“如果从做市商的角度，要成为券商很大的盈利来源，我觉得不会的，新三板做上市这块还是蛮好做的。”华中某大型券商投行人士表示。

王晏雯则认为，挂牌和做市两块业务将相互影响，推荐挂牌为做市业务提供了更好的项目资源，而做市表现出色亦会让券商更容易在市场上取得一些优质项目。