版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:10 BJT

韩国股市：早盘基本持平，投资者静观美联储动向

路透首尔8月20日 - 韩国股市周三早盘波澜不惊，投资者等待有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来政策的进一步线索。美联储将在周三下午公布最新的会议记录。

0204GMT，韩国综合股价指数 跌0.08%，至2,069.53点。

Tongyang Securities分析师Cho Byung-hyun表示，“除了美联储会议记录之外，投资者目前似乎还需要更明确的利好信号，如积极的基本面数据，以进一步推升动能。”

接近中午时，外资在韩国股市买超606亿韩元(合5,940万美元)。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐