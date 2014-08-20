版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 11:31 BJT

澳新汇市：新西兰元/美元跌至五个月低点

路透惠灵顿8月20日 - 新西兰元兑美元 周三下滑0.3%，至0.8389美元，为3月初以来最低位，因支撑位被攻破后，引发止损卖盘。

新西兰元最新报0.8394美元，兑其他主要货币亦走低，澳元兑新西兰元 涨至九个月高位1.1082。

过去一个月里，新西兰元持续承压，因大宗商品价格下跌，且新西兰央行暂停了升息计划。(完)

(编译 白云; 审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐