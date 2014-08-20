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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:19 BJT

台湾债市：RP利率持平，发债空窗期资金需求少

路透台北8月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳。资金调度人士表示，今日没有特别的宽松或紧缩因子，调度需求视各家资金状况而定，利率多呈现平稳格局。

资金调度人士指出，与两个月前相较，市场资金状况略见改变，朝中性方向缓步靠近，但整体仍偏宽松。由于近期没有公债、公司债交割，资金需求度较低，因此尚未感受到环境改变对调度的影响。

“ 钱没那么松，最近没有大额债券发行，所以单纯看客户的资金进出。”一证券商交易员说。

一票券商则表示，20日以后，分公司的法人客户例行性解钱，缺口多以拆款与短票支应，因此RP利率没有改变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日紧缩因子有镱钛 交割5亿台币可转债及新世纪 6亿台币可转债交割。

本周债券交割紧缩因子包括周四有新北市交割91天期市库券100亿台币、远东新 发行32亿台币公司债及台郡 交割20亿台币可转债。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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