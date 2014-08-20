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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:15 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小跌，改写2014年新低位

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* 欧元/美元小幅跌落昨日低位1.3313，因欧元/日圆卖盘而承压

* 支撑位于2013年11月周线低点1.3295

* 在掼破及收在1.3330下方后，空头人气更甚(完)
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