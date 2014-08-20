台湾个股：国泰金旗下寿险3.11亿英镑购入伦敦商办，租金报酬率逾5%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北8月20日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周三公告，旗下国泰人寿以总价约3.11亿英镑购入伦敦市办公商圈大楼Woolgate Exchange，本栋投资标的现况100%出租予承租户，租金报酬率超过5%。
该宗投资案为台资寿险业在金管会开放购买海外投资用不动产后，首宗经核准后签约购置案件。
国泰人寿副总经理林昭廷表示，原先向金管会申请伦敦海外不动产投资额度为4亿英镑，另金管会也核准其投资日本东京不动产额度为600亿日圆。
“将再申请投资中国上海投资用不动产。”他称。至于投资金额则不愿透露。
在金管会放宽保险业以信托方式取得海外不动产后，国泰人寿随即递件申请本案购置，透过子公司购置泽西岛信托(JPUT)的100%信托单元，取得本投资标的完整控制权。
金管会保险局此前公布，保险业已投资特定目的不动产投资事业或经由信托方式取得的海外及大陆地区不动产得以备查方式替代逐笔审查，简化申请请程序。
国泰人寿认为，英国不动产登记制度透明，税制对外国投资者也十分友善，相关制度皆符合金管会于寿险业海投办法中提出的相关要求。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申