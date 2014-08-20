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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:21 BJT

台湾个股：国泰金旗下寿险3.11亿英镑购入伦敦商办，租金报酬率逾5%

路透台北8月20日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周三公告，旗下国泰人寿以总价约3.11亿英镑购入伦敦市办公商圈大楼Woolgate Exchange，本栋投资标的现况100%出租予承租户，租金报酬率超过5%。

该宗投资案为台资寿险业在金管会开放购买海外投资用不动产后，首宗经核准后签约购置案件。

国泰人寿副总经理林昭廷表示，原先向金管会申请伦敦海外不动产投资额度为4亿英镑，另金管会也核准其投资日本东京不动产额度为600亿日圆。

“将再申请投资中国上海投资用不动产。”他称。至于投资金额则不愿透露。

在金管会放宽保险业以信托方式取得海外不动产后，国泰人寿随即递件申请本案购置，透过子公司购置泽西岛信托(JPUT)的100%信托单元，取得本投资标的完整控制权。

金管会保险局此前公布，保险业已投资特定目的不动产投资事业或经由信托方式取得的海外及大陆地区不动产得以备查方式替代逐笔审查，简化申请请程序。

国泰人寿认为，英国不动产登记制度透明，税制对外国投资者也十分友善，相关制度皆符合金管会于寿险业海投办法中提出的相关要求。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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