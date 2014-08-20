香港金融：金管局称渣打纽约事件不反映香港系统及管控措施存有缺失

路透香港8月20日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人称，香港在打击洗钱及恐怖份子资金筹集制度与其他主要的金融中心一样有很高的标准，是次渣打 美国纽约分行事件并不反映渣打香港在反洗钱的系统及管控措施上有缺失，而事件波及渣打香港数百名小型企业客户。

渣打稍早公布已就其纽约分行反洗钱交易监测系统的不足之处与纽约州金融局达成最终和解方案，包括支付为数3亿美元民事罚款以及对纽约分行之交易监测系统作出改善。其中一项措施是要求渣打纽约须在该系统完全修正前，暂时终止为渣打香港的部分小型企业客户提供美元结算服务。

金管局发言人表示，暂停为渣打银行部分小型企业客户提供美元结算服务，可能由于是次事件是由于渣打纽约的交易监察系统未能符合美国监管当局的要求，以识别潜在的高风险客户及交易以作进一步检视。不同地域面对洗钱及恐怖分子资金筹集的威胁未必相同，因此银行需要因应在其经营当地所面对不同的风险层面及范畴落实相关的措施(包括交易监察系统)。

“和解协议反映渣打纽约未能完全符合美国监管当局对交易监察系统之要求，渣打纽约须在交易监察系统完全修正前，暂停为渣打香港的部分小型企业客户提供美元结算服务。而这并不反映渣打香港在反洗钱的系统及管控措施上有缺失。”发言人称。

渣打香港占渣打集团最大的市场份额，并是透过渣打纽约清算商业美元交易的最大源头，而当中涉及不少小型企业客户的交易。

据金管局了解，渣打香港只有数百名小型企业客户会受影响，其绝大部分客户并没有受影响。

发言人强调，香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集制度与其他主要的金融中心一样有很高的标准。当银行进行跨境商业交易时，应由银行经营单位和当地的监管机构去确保该银行充分遵守当地反洗钱的法律和规则。由本地监管机构评估/监察银行是否符合海外的打击洗钱及恐怖份子资金筹集法规要求并非惯常的做法。

金管局自《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》于2012年生效起，于两年内在有关的监管工作上倍增资源。该条例订定客户尽职审查及交易监察的规定，并赋予一系列的监管权力，包括可对违规银行策动调查及采取纪律行动的权力。金管局亦经常对银行进行以风险为本的现场审查，以确保银行符合相关的要求。

发言人重申，渣打香港作为香港主要的银行之一，并经常进行很多国际的交易，因此金管局一直以风险为本的监管模式，密切并持续检视渣打香港的打击洗钱及恐怖份子资金筹集的管控措施。

“虽然我们在监管过程中发现一些有待改善之处，但并不构成重大监管关注。虽然如此，我们对渣打香港的持续监管审视将会继续。”发言人称。

渣打因违反美国对伊朗制裁法令，自2012年被美国监管部门实施监控。今次事件是渣打在两年内向纽约州金融局支付的第二笔罚金，后者指称渣打没有对高风险的交易进行核查。

2012年8月，渣打同意支付3.4亿美元罚金，以了结对该行剔除伊朗相关交易识别信息的指控。渣打的做法被指使美国银行业无法发现这些交易。（完）