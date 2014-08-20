《焦点》欧洲银行监管当局层层严审，仔细检视银行数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**决策待定**
EBA正在伦敦金融区仔细研读压力测试初步提交的文件，以比较各国结果与国际标准，并保证全都采用了合理的研究方法。
Haben表示，至于各家银行在压力测试中是否有所保留，监管者要到快10月时才会做出判断。
Haben称，银行测试结果中可能出现问题的方面包括给未来收入设定上下限的方式，因为EBA的研究方法不允许银行假定能无限制地将升息压力转移给客户。
EBA还将与各监管者合作，以确保各家银行是根据当前资产负债表来预估未来获利，但披露信息中也会详述1月以来的重要调整，并一定程度上揭示这些变化在压力测试期间对银行的影响。
银行业目前正在享受结果发布前的宁静。德国商业银行 一位经理称，驻紮在办公室的测试审计人员已经离去。“只剩下我们为他们买的10台崭新咖啡机，”他称。(完) (编译/审校 张明钧/王丽鑫/朱晓军/龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申