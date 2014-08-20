版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 13:02 BJT

《焦点》欧洲银行监管当局层层严审，仔细检视银行数据

**决策待定**

EBA正在伦敦金融区仔细研读压力测试初步提交的文件，以比较各国结果与国际标准，并保证全都采用了合理的研究方法。

Haben表示，至于各家银行在压力测试中是否有所保留，监管者要到快10月时才会做出判断。

Haben称，银行测试结果中可能出现问题的方面包括给未来收入设定上下限的方式，因为EBA的研究方法不允许银行假定能无限制地将升息压力转移给客户。

EBA还将与各监管者合作，以确保各家银行是根据当前资产负债表来预估未来获利，但披露信息中也会详述1月以来的重要调整，并一定程度上揭示这些变化在压力测试期间对银行的影响。

银行业目前正在享受结果发布前的宁静。德国商业银行 一位经理称，驻紮在办公室的测试审计人员已经离去。“只剩下我们为他们买的10台崭新咖啡机，”他称。(完) (编译/审校 张明钧/王丽鑫/朱晓军/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐