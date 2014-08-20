中国新债：农发行下周一招标发行150亿元三期债，期限一、三及五年

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(25日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过150亿元人民币，每期债的发行上限均为50亿元，其中三年及五年为增发品种，一年期为新发。
刊登在中国债券信息网的公告称，一年期为该行今年第44期金融债，三年为第40期 第一次增发，票面利率为4.92%；五年为第39期 第三次增发，票面利率为4.95%。
具体发行条款如下：
44期 40期第一次增发 39期第三次增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息
招标时间 3/5年：8/25 14:00-15:00 1年：8/25 14:00-15:30
招标方式 1年：单一利率中标(荷兰式)
3/5年：单一价格中标（荷兰式）
缴款日 9月2日 9月1日 9月1日
起息日 9月2日 7月21日 7月16日
发行期 8/26-9/2 8/26-9/1 8/26-9/1
上市日 9月4日 9月5日 9月5日
基本承销额 无 无 无
承揽费 0.05% 0.05% 0.10%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申