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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:59 BJT

中国新债：农发行下周一招标发行150亿元三期债，期限一、三及五年

路透北京8月20日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(25日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过150亿元人民币，每期债的发行上限均为50亿元，其中三年及五年为增发品种，一年期为新发。

刊登在中国债券信息网的公告称，一年期为该行今年第44期金融债，三年为第40期 第一次增发，票面利率为4.92%；五年为第39期 第三次增发，票面利率为4.95%。

具体发行条款如下：

44期 40期第一次增发 39期第三次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 3/5年：8/25 14:00-15:00 1年：8/25 14:00-15:30

招标方式 1年：单一利率中标(荷兰式)

3/5年：单一价格中标（荷兰式）

缴款日 9月2日 9月1日 9月1日

起息日 9月2日 7月21日 7月16日

发行期 8/26-9/2 8/26-9/1 8/26-9/1

上市日 9月4日 9月5日 9月5日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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