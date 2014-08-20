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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:56 BJT

国际油市：OPEC成员国不为油价跌势所动，看好油市将反弹--代表

价格要进一步下滑，才会脱离沙特石油部长欧那密在6月所称的可接受区间。当时OPEC开会修订石油产出政策。欧那密表示，“100、110或95美元都是不错的价格。”

一位来自非洲成员国的官员也阐述了相近观点。

“这只是一个季节性的现象，”该官员说。“价格可能会在秋季随着需求重新回升。不需要恐慌。价格不会跌破100美元。”

根据路透调查，OPEC的名义产量目标为每天3,000万桶，7月的生产数量接近该水准。OPEC将在11月举行会议来修订产量政策。

不过一位OPEC消息人士称，如果有必要，沙特、科威特和阿联酋可能会非正式地减少供给，以此为利比亚产量回升留出空间，或者支撑油价。

“海湾国家如果认为有必要，将会下调产量，”该消息人士称。“除此之外，我并没有听到其他的顾虑。”(完) (编译 龚芳/洪曦; 审校 徐文焰)
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