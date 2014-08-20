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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:53 BJT

日本债市：指标债价格小跌，日本央行买盘支撑市场

其他退休基金和地区银行卖出五至七年期日债，转而买进超长债以赚取额外的收入。一些市场人士并预期，除了日本央行买进操作外，指数关联基金为月底存续期的调整，下周料将买超长债。

日债市场大致未理会早上公布的贸易数据。该数据显示，日本7月出口呈现三个月来首次增长，初步显示海外需求开始复苏，这可能燃起出口能抵消消费支出下滑的希望。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.070% +0.5 0.065%

五年期公债 0.155% +0.5 0.150%

10年期公债 0.510% +1.5 0.495%

20年期公债 1.345% +0.5 1.340%

30年期公债 1.655% +0.5 1.650%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.07 -0.12 146.19

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 白云/张荻)
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