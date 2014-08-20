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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 11:59 BJT

亚洲汇市：美元兑日圆触及四个半月高点，因美国房地产数据强劲

路透新加坡8月20日 - 美元兑日圆周三触及逾四个月高点，因前日美国房地产数据强劲，强化了该国经济复苏趋稳的预期。

截止0347GMT，美元兑日圆 最高升至103.23，为4月初以来高点。美元最新报103.20日圆，盘中升0.3%。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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