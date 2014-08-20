中国货币市场：资金紧势趋缓，近期还将面临新一波IPO及月末因素考验

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月20日 - 中国银行间资金市场周三盘初偏紧，但临近中午后大行资金供给增多，市场流动性趋缓，主要回购利率 中，隔夜和七天期依旧有低开“指导价”的指引，加权价波动幅度相对有限，而跨月的14天品种则大涨。
市场人士指出，昨日下午资金面就曾出现过明显好转，市场中也有央行出手扶助的传言泛起；而近期还将有一波新股IPO来袭，加上月末因素的叠加影响，流动性将面临新的考验。
“早上还挺紧的，现在好点了，大行都有出一些（钱），看这个样子下午可能又跟昨天差不多了，”上海一银行交易员称。
她谈到，近期资金收紧的能看得到的主要影响因素还是缴税，而在目前银行体系超额备付水平偏低的情况下，即便可能只有几千亿元的影响，对市场的冲击也较为明显。
她并认为，近期公开市场到期规模都处于较低水平，如果央行不改变回笼操作方向，即便正回购缩量以至暂停，对资金面的助益都较为有限。
中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但当日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。
华东一银行交易员则表示，资金面刚获喘息，下一轮新股IPO很快就将来到，而且申购时间集中在月末前几天，对流动性的冲击可能被放大。
在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8345 2.8378 -0.33
七天 3.3402 3.2877 +5.25
14天 4.0776 3.4547 +62.29
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.7100 1.8000 +191.00
七天 4.1100 3.5000 +61.00
14天 4.7200 3.5850 +113.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8500 3.0860 -23.60
七天 3.3100 3.3000 +1.00
14天 4.0500 3.4500 +60.00
Shibor
其中:隔夜 2.8330 2.8350 -0.20
七天 3.2460 3.2370 +0.90
三个月 4.6804 4.6791 +0.13
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申