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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 11:56 BJT

中国货币市场：资金紧势趋缓，近期还将面临新一波IPO及月末因素考验

路透上海8月20日 - 中国银行间资金市场周三盘初偏紧，但临近中午后大行资金供给增多，市场流动性趋缓，主要回购利率 中，隔夜和七天期依旧有低开“指导价”的指引，加权价波动幅度相对有限，而跨月的14天品种则大涨。

市场人士指出，昨日下午资金面就曾出现过明显好转，市场中也有央行出手扶助的传言泛起；而近期还将有一波新股IPO来袭，加上月末因素的叠加影响，流动性将面临新的考验。

“早上还挺紧的，现在好点了，大行都有出一些（钱），看这个样子下午可能又跟昨天差不多了，”上海一银行交易员称。

她谈到，近期资金收紧的能看得到的主要影响因素还是缴税，而在目前银行体系超额备付水平偏低的情况下，即便可能只有几千亿元的影响，对市场的冲击也较为明显。

她并认为，近期公开市场到期规模都处于较低水平，如果央行不改变回笼操作方向，即便正回购缩量以至暂停，对资金面的助益都较为有限。

中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但当日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

华东一银行交易员则表示，资金面刚获喘息，下一轮新股IPO很快就将来到，而且申购时间集中在月末前几天，对流动性的冲击可能被放大。

在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8345 2.8378 -0.33

七天 3.3402 3.2877 +5.25

14天 4.0776 3.4547 +62.29

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.7100 1.8000 +191.00

七天 4.1100 3.5000 +61.00

14天 4.7200 3.5850 +113.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 3.0860 -23.60

七天 3.3100 3.3000 +1.00

14天 4.0500 3.4500 +60.00

Shibor

其中:隔夜 2.8330 2.8350 -0.20

七天 3.2460 3.2370 +0.90

三个月 4.6804 4.6791 +0.13

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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