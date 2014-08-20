台湾货币市场：短率大致持平，成交平稳顺畅

* 短率大致平稳

* 央行存单到期少，市场安静

* 短票区间不变但右方成交比重攀高

记者 高洁如

路透台北8月20日 - 台湾银行间短率周三大致平稳，由于今日央行存单到期金额很少，不少银行先前落点也避开今日，今日市场交易相对平稳顺畅。

交易员指出，大型银行仍能供给跨月的资金，这令部分中小型银行和交易商宛如吃下定心丸，尤其是今日的央行存单到期金额很小、只有16亿台币，大型银行的资金供给也支应了市场的流动性。部分多钱的银行则是偏好以跨月的短票来消化多余的资金。

一位大型银行交易员说，〞8月现金股利发放，市场的资金很多，我们也反映这样的情况。〞

另一位小型公营银行的交易员则表示，由于先前营业税款退税入帐，因此余钱还不少，稍稍有些消化资金的压力。

而虽然目前有特定大型银行供给跨月资金，不过目前其他的大型银行仍未加入此行列，仍待接近月底才做打算。

本地时间1154

--台币兑美元 暂升5.5分报29.987。

--台湾加权股价指数 升0.25%，报9,266.92点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.40%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.435%，上日区间在0.380-0.450%。二周利率区间在0.45-0.48%，上日在0.388-0.48%。

**短票利率区间相似，右方成交略多**

短票方面，票券商表示，因市场上的跨月资金仍难觅，部分银行坚持跨月的短票利率水位，因此短票成交利率向区间右方靠拢。

票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间同上日，但右方成交比重拉高；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.65%。

集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.599%，较前一日的0.596%续走高。票券商指出，这其中有七成以上是票券商与银行承做。

台湾央行今日存单到期金额16亿台币，存单发行金额将待稍晚公布。

本周存单到期金额1兆6,834.50亿台币，本周余日央行存单的到期情况分别为：周四7,848.8亿台币、周五2,788亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为负244亿台币，累积超额准备为负1,147亿台币、加计前期1%的超额准备为785亿台币。

**债券附买回利率亦持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持稳。资金调度人士表示，今日没有特别的宽松或紧缩因子，调度需求视各家资金状况而定，利率多呈现平稳格局。

资金调度人士指出，与两个月前相较，市场资金状况略见改变，朝中性方向缓步靠近，但整体仍偏宽松。由于近期没有公债、公司债交割，资金需求度较低，因此尚未感受到环境改变对调度的影响。

“ 钱没那么松，最近没有大额债券发行，所以单纯看客户的资金进出。”一证券商交易员说。

一票券商则表示，20日以后，分公司的法人客户例行性解钱，缺口多以拆款与短票支应，因此RP利率没有改变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

周三市场交割镱钛 5亿台币可转债，及新世纪 6亿台币可转债。