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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 12:16 BJT

香港个股：吉利汽车将今年销量目标由58万部下调至43万部

路透香港8月20日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车控股有限公司 周三宣布，由于上半年销售表现不如理想，决定将今年销量目标由原来的58万部下调至43万部。

下调后的今年销量目标，较2013年下降约22%。

吉利汽车在早盘收市后公布，上半年净利按年倒退两成，至11.13亿元人民币。期内公司共售出约18.73万部汽车，同比下跌29%，仅及原来目标58万部的32%，因公司正处于主要产品升级周期，而大规模的营销系统改革亦影响销售表现。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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