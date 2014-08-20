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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 16:50 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期六天连升，但大行购汇构成升值阻力

* 人民币即期微幅收强
    * 午盘大行购汇较稀成交价再走强
    * 中间价连续第二天走软
    * 客盘结购汇均衡，方向不明朗

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京8月20日 - 中国人民币兑美元 即期周三连续第六天收强，但幅度较
小。隔夜美元指数走强后中间价连二天贬值。早盘有大行购汇推动汇价走弱，但午盘购汇渐
稀，客盘结汇再次推升成交价格。
        
    交易员称，整体而言，早盘结购汇比较均衡，交投区间比较狭窄；购汇是客盘力量，未
体现央行大肆入场干预的迹象，同时也引发部分美元空头回补。
    
    “现在来看央行应该没有入市干预。...整体看市场相对均衡，结汇偏多的时候就升得
快点，昨天收盘的时候购汇多，也就（美元）正常反弹。” 一外资行交易员称。
    
    该交易员称，短期不好预计，年底有可能升到年初时的位置，如果贸易顺差数据偏大、
央行又不干预的话，那整个波动中枢还是会向升值方向偏移的。
    
    人民币实际有效汇率指数7月环比回升0.57%，较上月明显提速。国际清算银行(BIS)最
新公布，当月该指数升至114.74。 
        
    全球汇市，美元兑欧元和一篮子主要货币周三触及11个月高位，受助于对该国经济强健
状况的乐观情绪。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日               上日       升贬
 即期成交价格               6.1413             6.1418     0.01%
 中间价                     6.1580             6.1548     -0.05%
 成交额                     120亿美元                     
                                                          
 日内相对于中间价最大波幅   0.29% (上限±2%)   日高       日低
 日内波动幅度(pips)         70                 6.1403     6.1473
 2014年来即期升贬值幅度     -1.42%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<  1205                          
 CNY1Y=CFXS>                                              
                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16  今日               上日       
 :39                                                      
 1年期NDF                   6.2190/20          6.213      
 CNH即期                    6.1415/35          6.1432     
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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