更新版 2-中国汇市：人民币即期六天连升，但大行购汇构成升值阻力

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币即期微幅收强 * 午盘大行购汇较稀成交价再走强 * 中间价连续第二天走软 * 客盘结购汇均衡，方向不明朗 (更新收盘报价和评论) 路透北京8月20日 - 中国人民币兑美元 即期周三连续第六天收强，但幅度较 小。隔夜美元指数走强后中间价连二天贬值。早盘有大行购汇推动汇价走弱，但午盘购汇渐 稀，客盘结汇再次推升成交价格。 交易员称，整体而言，早盘结购汇比较均衡，交投区间比较狭窄；购汇是客盘力量，未 体现央行大肆入场干预的迹象，同时也引发部分美元空头回补。 “现在来看央行应该没有入市干预。...整体看市场相对均衡，结汇偏多的时候就升得 快点，昨天收盘的时候购汇多，也就（美元）正常反弹。” 一外资行交易员称。 该交易员称，短期不好预计，年底有可能升到年初时的位置，如果贸易顺差数据偏大、 央行又不干预的话，那整个波动中枢还是会向升值方向偏移的。 人民币实际有效汇率指数7月环比回升0.57%，较上月明显提速。国际清算银行(BIS)最 新公布，当月该指数升至114.74。 全球汇市，美元兑欧元和一篮子主要货币周三触及11个月高位，受助于对该国经济强健 状况的乐观情绪。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1413 6.1418 0.01% 中间价 6.1580 6.1548 -0.05% 成交额 120亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.29% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 70 6.1403 6.1473 2014年来即期升贬值幅度 -1.42% 1年期美元/人民币掉期升水< 1205 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :39 1年期NDF 6.2190/20 6.213 CNH即期 6.1415/35 6.1432 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申