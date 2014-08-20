中国债市动态：10年国债影响有限现券续走疲，IPO集中将至资金预期难乐观

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海8月20日 - 中国银行间市场周三早盘现券延续疲态。交易员表示，因当前宏观经济消息面暂处平静，而资金面趋紧势头并未大幅缓解，叠加新股IPO集中将至因素干扰，令市场对流动性预期疑虑再起，债市收益率延续昨日上行态势。
他们并认为，早间10年期续发国债招标结果虽令场内卖压稍有缓和，但是整体情绪并未因此扭转，机构对于后市多采取谨慎观望心态，因目前现券收益率上行受限，而继续下行动力亦不足，短线仍有待更多政策面等因素指引。
“早上还是以卖盘为主，收益率还在上，10年国开上了有3-4个bp(基点)，”上海一银行交易员称，"10年国债结果出来以后，卖压稍微消停一点了"。
财政部周三跨市场招标续发的280亿元人民币10年期固息国债，中标收益率符合预期。交易人士指出，近期二级走势偏弱，机构心态略谨慎，不过该期债有基本承销额考核对需求构成托底，整体招标结果属中性。
上述交易员并指出，整体感觉市场交投方向不明，目前政策面和消息面比较平静，而资金面有大行压制着回购利率，现券收益率大幅上行也受限，但是收益率继续下行也缺乏动力，导致机构参与交易积极性并不高，场内观望心态较重。
华北一银行交易员还提到，现在来看月底新股IPO集中期即将到来，资金面易紧难松，经济基本面到底如何仍有待进一步明朗，现券收益率短期难脱离震荡走势。
证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。
剩余期限约9.42年的国开行固息债140205券最新双边收益率报价 在5.08%/5.00%，上日尾盘为5.05%/5.00%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.506元人民币，较上日结算价涨0.082元，或0.09%。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申