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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 12:17 BJT

日本橡胶: 8月10日止日本生胶库存下降4.7%

路透东京8月20日 - 日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，8月10日止的10日内，日本生胶库存下降4.7%，至17,505吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 8月10日 7月31日 7月20日 7月10日 6月30日 6月20日

生胶 17,505 18,365 19,188 19,599 20,874 21,205

天然乳胶 523 549 573 653 602 532

合成胶(固体) 877 1,346 1,446 1,649 1,652 1,673

合成乳胶(D.R.C.) 69 89 89 89 89 89

(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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