美国与加拿大经济指标预测--8月21日-8月28日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月18日当周
8月21日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月16日当周 30.0 31.1
四周均值(万人) -- -- 29.575
续请失业金人数(万人) 8月9日当周 251.8 254.4
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 55.7 55.8
1400 美国成屋销售(万户) 7月 502 504
1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.6% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 19.2 23.9
8月22日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.9% +1.8%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.3% +0.7%
8月25日当周
8月25日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 60.9
服务业PMI 59.9 60.8
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 42.5 40.6
美国新屋销售(较前月) -- -8.1%
8月26日(二)
-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 105.2
1230 美国耐久财订单 7月 +2.1% +1.7%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.9%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 持平 +3.3%
1300 美国房价(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.5%
美国房价指数 -- 212.4
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月 -0.1% -0.3%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%
房价指数(较上年同期) +8.6% +9.3%
1400 美国消费者信心指数 8月 90.0 90.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正7
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 8月 -- 21.5
8月27日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月20日当周 -- 342.4
再融资指数 -- 1358.0
8月28日(四)
1230 美国企业获利 第二季 +4.3% -16.3%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字123.9
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.8% +4.0%
最终销售 +2.6% +2.3%
消费者支出 -- +2.5%
GDP隐性平减指数 +2.0% +2.0%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月23日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 8月16日当周 -- --
1400 美国成屋待完成销售指数 7月 -- 102.7
成屋待完成销售指数(较前月) +0.1% -1.1% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申