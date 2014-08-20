中国保险：个人税收递延型养老保险试点有望提前启动--保监会副主席

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京8月20日 - 为应对未富先老的现实，中国保险监督管理委员会副主席王祖继周三表示，保监会将争取创造好的条件，在条件允许的情况下，提前启动个人税收递延型商业养老保险的试点。
他在国新办举行的新闻发布会上称，保监会作为主要的政策执行主体，在个税递延的制度安排、产品设计、流程等相关方面做了大量研究，应该说有一定的技术储备。
“2009年国务院在推动上海加快现代服务业发展和先进制造业发展的文件中，已经明确提出来，要探索发展个税递延的养老保险。从那时候开始，财政部、税务总局、保监会、上海市都做了大量研究。”王祖继称。
他指出，下一步将按照新“国十条”的明确要求，加快这方面工作，和有关部门继续做好前期工作。
保险业的新“国十条”提出，适时开展个人税收递延型商业养老保险的试点，明确规定2015年内启动试点工作。
王祖继表示，开展个人税收递延型商业养老保险，通过延迟纳税的激励政策，可以鼓励社会公众积累几倍甚至十几倍的养老金，这样不仅有利于促进保障体系的建设，而且可以大大减轻财政负担。
在中国快速老龄化的背景下，财政又不是很富裕，社会保险只能是保基本，此举有利于丰富养老保障层次，满足多层次保障需求的职责可以更多地放给市场，以发挥市场配置资源的作用。
所谓个人税收递延型养老保险，是指个人收入中用于购买商业补充养老保险部分，其应缴个人所得税可延期至将来提取商业养老保险时再交税。说得直白些，就是指投保人在税前买入养老保险产品，在领取保险金时再缴纳个人所得税，对投保人而言有一定的税收优惠。
数据显示，从2011年到2015年，中国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3%增加到16%。未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申