版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 12:54 BJT

路透基点：兰州轨道交通1号线一期工程筹得127亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述当地媒体报导，兰州市轨道交通有限公司已经筹得127.46亿元人民币(约合21亿美元)25年期贷款，用于兰州轨道交通1号线一期工程建设。

根据兰州轨道交通网站，轨道交通1号线一期工程建设资金银团由中国国家开发银行甘肃省分行作为银团主牵头行，中国建设银行甘肃省分行作为银团副牵头行兼代理行，交通银行、中国进出口银行和上海浦东发展银行作为参与行组成。

交易于7月7日签署。

根据兰州轨道交通网站，兰州轨道交通1号线长度超过34公里，估计投资额为198亿元，料将于2016年12月底开始运行。(完)

(编译 杜明霞；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐