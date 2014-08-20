路透基点：兰州轨道交通1号线一期工程筹得127亿元人民币贷款--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述当地媒体报导，兰州市轨道交通有限公司已经筹得127.46亿元人民币(约合21亿美元)25年期贷款，用于兰州轨道交通1号线一期工程建设。
根据兰州轨道交通网站，轨道交通1号线一期工程建设资金银团由中国国家开发银行甘肃省分行作为银团主牵头行，中国建设银行甘肃省分行作为银团副牵头行兼代理行，交通银行、中国进出口银行和上海浦东发展银行作为参与行组成。
交易于7月7日签署。
根据兰州轨道交通网站，兰州轨道交通1号线长度超过34公里，估计投资额为198亿元，料将于2016年12月底开始运行。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申