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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 15:49 BJT

中港个股：中国平安将加大海外投资比例，关注公用事业类等项目--高层

路透上海8月20日 - 以市值计中国第二大保险商--中国平安保险（集团）股份有限公司 高层周三表示，未来将逐步加大海外投资比例，重点关注现金流不错的公用事业类和基建类项目。

中国平安首席投资执行官陈德贤在中期业绩会上并指出，增加海外投资首先是基于投资分散；另外未来三、五年人民币升值给海外投资带来的风险将逐步消化。而目前中国平安有约300亿元人民币投资于海外市场。

中国平安保险周二公布，今年上半年实现净利213.62亿元人民币，同比增长19%，符合市场预期。 (完) (发稿 林琦；撰写 边竞; 审校 张喜良)
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