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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 13:24 BJT

《全球汇市》美元指数攀抵11个月高点，受利好楼市数据提振

“欧元看来尤其疲弱。对欧元区的投资可能陷入停滞。我认为该是考量到欧元可能跌破1.30美元的时候了，”法国兴业银行外汇主管Kyosuke Suzuki表示。

美元兑日圆 升0.2%至103.15日圆。美元周三稍早曾攀抵103.23日圆，为4月以来高位。

美元投资者接下来要观察的是美联储周三稍晚发布的7月决策会议记录，但市场更为关注的可能是主席叶伦周五在杰克森霍尔年度会议所发表的谈话。

英镑兑美元 改写四个月低位达1.6604美元，目前跌0.1%至1.6607美元。

新西兰元兑美元 跌0.4%至0.8387美元，周三曾低见0.8373美元，为3月以来最低水准。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3305 1.3319 -0.11 -3.20 1.3745

美元/日圆 103.13 102.89 +0.23 -2.06 105.30

欧元/日圆 137.21 137.04 +0.12 -5.20 144.73

美元/瑞郎 0.9101 0.9091 +0.11 +1.94 0.8928

英镑/美元 1.6605 1.6615 -0.06 +0.30 1.6556

美元/加元 1.0949 1.0940 +0.08 +3.10 1.0620

澳元/美元 0.9292 0.9299 -0.08 +4.25 0.8913

新西兰元/美元 0.8389 0.8419 -0.36 +2.23 0.8206

澳元/日圆 95.830 95.680 +0.16 +2.11 93.850

新西兰元/日圆 86.520 86.620 -0.12 +0.13 86.410

英镑/日圆 171.25 170.96 +0.17 -1.77 174.33

澳元/新西兰元 1.1070 1.1041 +0.26 +2.05 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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