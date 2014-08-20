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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 13:29 BJT

香港股市：恒指早盘受企业财报及全球市场表现支撑，华晨中国涨逾5%

路透上海8月20日 - 香港股市周三早盘小涨，自重量级个股的正面业绩及海外股市强劲表现获得一些支撑。

截至中午时分，香港恒生指数 微涨0.01%至25,124.73点；恒生国企指数 跌0.5%，报11,040.16点。

数家在港上市大型企业和银行周二稍晚公布强劲的中期业绩。华晨中国汽车控股 周三早盘大涨5.1%，分析师表示这给在六年高位附近徘徊的香港市场带来支撑。

“华晨等宣布强劲业绩的企业，引发投资者对东风等相关个股的买兴。”凯基证券亚洲的邝民彬指出。

东风集团股份 升逾2%。(完)
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