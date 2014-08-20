国际油市：布兰特原油期货接近14个月低点，因供应充足

俄罗斯第二大产油业者--Lukoil 周二表示，尽管伊拉克局势不稳，公司仍自该国南部West Qurna-2大油田出货100万桶石油，为其首度自该油田出货。

在利比亚，National Oil Corp一名发言人士表示，该国石油总产量周末已自每日53.5万桶增至56.2万桶。

石油输出国组织(OPEC)成员国代表表示，OPEC并不担忧油价跌向每桶100美元，产油国可接受目前的油价水平；而未来几周季节性需求升高，则可望支撑油市。

美国9月原油期货 继周二大跌后，今日上涨近1美元；该合约于周三到期。

9月原油今日攀升0.91美元，至每桶95.39美元；昨晚跌幅曾高达2.15美元至94.26美元，创1月以来低位。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存下降140万桶，汽油库存下降210万桶，馏分油库存减少56.8万桶。

加沙地带(加萨走廊)的停火周二破裂，巴勒斯坦武装向以色列发射数十枚火箭弹，以色列则发动空袭。医疗官员说加沙有三人丧生，其中包括一名妇女和一名女童。

据业内消息人士和官员称，伊拉克库尔德族的独立油管运力本月底前将增加近一倍至每日至少20万桶，这将帮助库尔德自治区提高石油出口和收入。

此外，“伊斯兰国”称斩首一名美国记者，并劫持另一人质。 (完)

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