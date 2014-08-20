国际油市：布兰特原油期货接近14个月低点，因供应充足

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
俄罗斯第二大产油业者--Lukoil 周二表示，尽管伊拉克局势不稳，公司仍自该国南部West Qurna-2大油田出货100万桶石油，为其首度自该油田出货。
在利比亚，National Oil Corp一名发言人士表示，该国石油总产量周末已自每日53.5万桶增至56.2万桶。
石油输出国组织(OPEC)成员国代表表示，OPEC并不担忧油价跌向每桶100美元，产油国可接受目前的油价水平；而未来几周季节性需求升高，则可望支撑油市。
美国9月原油期货 继周二大跌后，今日上涨近1美元；该合约于周三到期。
9月原油今日攀升0.91美元，至每桶95.39美元；昨晚跌幅曾高达2.15美元至94.26美元，创1月以来低位。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存下降140万桶，汽油库存下降210万桶，馏分油库存减少56.8万桶。
加沙地带(加萨走廊)的停火周二破裂，巴勒斯坦武装向以色列发射数十枚火箭弹，以色列则发动空袭。医疗官员说加沙有三人丧生，其中包括一名妇女和一名女童。
据业内消息人士和官员称，伊拉克库尔德族的独立油管运力本月底前将增加近一倍至每日至少20万桶，这将帮助库尔德自治区提高石油出口和收入。
此外，“伊斯兰国”称斩首一名美国记者，并劫持另一人质。 (完)
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(编译/审校 于春红/龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申