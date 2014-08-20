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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 14:11 BJT

香港热股：香港华人获大股东增持近一成股权，股价创逾七年新高

路透香港8月20日 - 从事物业投资及金融服务的香港华人有限公司 获大股东力宝 增持近一成股权，周三午盘股价扬升逾8%，创逾七年高位。

力宝的声明称，今天透过交叉盘向第三方收购1.9419亿股香港华人股份，总代价约3.69亿港元，相当于每股1.9港元，与其周二收盘价持平。力宝于香港华人的持股量，由56.12%升至65.84%。

受大股东增持消息刺激，华人股份午后股价抽升，最多涨8.4%至2.06港元，为自2007年7月底以来的新高。

力宝表示，对香港华人长远增长及发展潜力有信心，并相信近期股票市况为其提供收购额外香港华人股份的良机。

香港时间13:56，力宝股价涨3.23%，报4.79港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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