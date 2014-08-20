香港热股：香港华人获大股东增持近一成股权，股价创逾七年新高

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月20日 - 从事物业投资及金融服务的香港华人有限公司 获大股东力宝 增持近一成股权，周三午盘股价扬升逾8%，创逾七年高位。
力宝的声明称，今天透过交叉盘向第三方收购1.9419亿股香港华人股份，总代价约3.69亿港元，相当于每股1.9港元，与其周二收盘价持平。力宝于香港华人的持股量，由56.12%升至65.84%。
受大股东增持消息刺激，华人股份午后股价抽升，最多涨8.4%至2.06港元，为自2007年7月底以来的新高。
力宝表示，对香港华人长远增长及发展潜力有信心，并相信近期股票市况为其提供收购额外香港华人股份的良机。
香港时间13:56，力宝股价涨3.23%，报4.79港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申