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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 14:20 BJT

全球矿业：伊朗延至明年度向未加工铁矿石征出口税，因市况低迷--消息

路透新加坡8月20日 - 知悉计划的消息人士称，伊朗将把向未加工铁矿石出口征收10%出口税的采行时间，推迟至明年3月，因目前市场正力图脱困，且该国一些私有矿场已经暂停运营。

“政府已同意将该税收延后至明年初，因目前市场价格太低，且他们生怕开征这个税时会失去市场。”一名本月会见了伊朗矿业、贸易和产业部官员的消息人士称。

他指的是伊朗的财政年度，该国财年由3月21日至次年3月20日。政府原本预定今年度实施这个征税计划。

根据消息人士，该计划将逐步将出口税上调至20%。这名消息来源在伊朗拥有一家铁矿石场，但已暂时关闭。由于延后征税尚未公开宣布，因此消息人士要求匿名。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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