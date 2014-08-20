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市场报道 | 2014年 8月 20日 星期三 14:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元上涨，亚洲多数股市亦上扬

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* 澳元/美元跌0.12%，澳元/新西兰元升0.24%，美元/日圆涨0.30%，欧元/美元下滑0.12%

* 日股日经指数尾盘涨0.12%，中国沪综指午盘中升0.02%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.07%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.4086%

* 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，处于纪录低位的利率正在支持需求，但目前最需要的还是企业开始扩张业务，以推动经济进一步增长。

* 日本7月出口呈现三个月来首次增长，初步显示海外需求开始复苏，这可能燃起出口能抵消消费支出下滑的希望。 (完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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