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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 14:16 BJT

台湾股市：连二日收高但受制季线反压，短线料区间整理

路透台北8月20日 - 台湾股市周三连续第二日收高，与区域股市表现一致。分析师指出，昨晚美国Nasdaq指数收创14年高位，带动亚洲股市走扬，不过台股因上档有季线反压，多方追价仍显谨慎，预计短线料仍区间整理。

台湾加权股价指数 收高0.48%至9,288.05点；今日成交初值 为884.63亿台币，上交易日修正后为900.71亿。

“台股反弹接近9,300点季线显得近关情怯，成交值没看到950亿台币以上的攻击量。”兆丰投顾一不愿具名的分析师说。

他认为，目前台股结构仍属区间震荡，预期9月上旬之前，指数会在9,000-9,300点间来回盘整。

亚洲股市周三持稳，此前美国强劲的楼市数据提振美股上扬，推升美债收益率(殖利率)，并推高美元兑欧元和日圆的汇价。 本地时间14:03时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.05%。(完)
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