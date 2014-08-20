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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 16:45 BJT

英国央行：两名MPC委员在8月会议上支持升息--会议记录

其他MPC委员认为，通胀压力尚不足以去冒险升息。

大多分析师预计明年2月之前不会升息。2014年第二季薪资五年以来首次同比下滑，以及7月通胀降幅大于预期，强化了这种观点。

不过部分分析师预计央行将更早收紧政策。

尽管英国经济规模仍较金融危机前略微萎缩，但央行预计经济今年增长3.5%，有望创10年以来最快增速。

全国房价也上涨10%，促使卡尼今年稍早将房地产市场称为国内金融稳定的最大威胁。不过，央行随后出台措施限制抵押贷款，初步信号也显示房价增长开始放缓。(完) (编译 艾茂林/杜明霞/朱晓军；审校 田建华/王洋)
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