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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 18:09 BJT

表格：英国8月总工业订单差值为正11，远高于市场预估的正4

路透伦敦8月20日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布的月度工业趋势调查显示，8月总工业订单差值为正11，路透调查预估为正4。

月度趋势 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

总订单 +11 +2 +11 0 -1 +6 +3

出口订单 -3 -16 -2 -9 -3 -10 -1

制成品库存 +15* +13 +8 +8 +4 +14 +10

产出预期 +31 +26 +32 +32 +32 +19 +28

国内价格预期 -1 -4 +3 +4 +9 +12 +17

* 制成品库存为一年以来最高(完) (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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