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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 14:30 BJT

澳洲股市：扳回稍早跌势小幅收高，但必和必拓下挫

路透悉尼8月20日 - 澳洲股市周三扳回稍早跌势小幅收高，但投资者抛售必和必拓 ，此前该公司公布的获利不及预期；不过上日美国股市上扬则帮助支撑此间市场。

必和必拓跌3.9%，创3月10日以来单日最大百分比跌幅，因投资人仍担心该公司的分拆方案。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨升10.8点，收报5,634.6点。上日澳洲股市涨0.7%。(完)
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