《综述》中国本土体育品牌踏上复苏之路，库存去化仍是关键

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 本土体育品牌营业额恢复成长
* 行业踏上复苏之路，库存去化仍是关键
* 安踏营收增逾两成；李宁仍在变革转型
作者 罗亦菲
路透香港8月20日 - 随着在香港上市的中国本地体育品牌2014年中期业绩陆续揭榜，低迷多时的中国体育用品行业似乎见到谷底回升的曙光，并带动相关个股股价走升，不过未来库存去化仍将是关键。
历经三年渠道整理、打销库存以及品牌重整之后，由上半年营业额来看，整体呈复苏迹象，已公布中报的主要品牌均录得增长，其中以安踏 增幅22.4%最多，脱离去年同期衰退。
分析师认为，库存问题仍是影响中国本地体育品牌盈亏的重要因素，去库存进行顺利的公司今年业绩较好。今年订货会订单正增长，预示库存问题有所缓解；不过，各品牌转型期及策略不同，市场表现差异仍较大。
高盛报告指出，体育零售业者的同店销售在第二季开始加速成长。以安踏为例，其同店销售年增长强劲，且其过去几季订货会订单亦优于同行业，显示未来几季将可持续复苏。
高盛并将安踏评级由＂中性＂调高至“买进”，目标价由12.4港元调高至18.9港元；本地时间14:23时，安踏升1.46%，报14.56港元，今年迄今涨幅逾50%，表现优于大盘的8%。
另一较为小型的品牌361度 ，股价亦在公布中期净利增28.3%后强势上涨。继昨日收升逾10%，周三午后股价仍大涨6.82%至2.35港元，两天来累计升幅将近20%。
由前体操王子李宁创立的同名品牌--李宁 ，中期净损则扩大至5.86亿元人民币， 与稍早发布的获利警讯一致。
李宁执行副主席金珍君在业绩记者会表示，整个转型过程预计3-4年，过去两年已基本解决库存问题，新品表现和增长趋势已持续一年。但海通国际指出，李宁实际渠道去库存的程度或低于预期，逾10%的分销商仍有库存问题，转型仍需要更多时间。
海通国际将李宁评级由＂买进＂降至＂持有＂，目标价降至4.40港元，原为6.70港元。本地时间14:10时，李宁跌2.46%至4.36港元，今年迄今跌28.76%。
分析师认为，李宁短期内在业绩表现和财务指标仍存在较大压力，扭转净负债的局面将为重要任务。不过，瑞士银行对李宁持乐观态度，称其订货会预示今年第三季度的增长，未来亦将逐渐复苏。瑞银维持其“买进”评级，目标价7.70港元不变。
**品牌定位及营销策略**
库存问题有所缓解后，各品牌的发展策略各有侧重。李宁正逐步退出非核心运动服装类别及无利润的市场，并重新打造品牌以及重塑业务模式，聚焦五大核心运动品类（篮球、跑步、羽毛球、训练及运动生活）。
而安踏在利好形势下关注海外市场，也计划在电子商贸平台销售商品，允许线下分销商经营网上店铺。
“我们会继续专注中国市场，海外战略还没启动，品牌走出去有难度，未来关注的不是品牌走出去，而是企业走出去。”安踏主席兼首席执行官丁世忠透露，考虑以并购方式拓展海外市场。
尽管行业逐渐月明云开，不过分析师同时指出，来自海外品牌的竞争、中国消费景气前景仍有不确定因素，以及公司营销策略和品牌定位，亦继续考验着甫自谷底翻身的体育用品行业。
摩根大通称，主要赞助商协议的变动可能成为中国体育用品业的风险。今年安踏接过李宁23年与中国国家体操队的品牌赞助合作，提升其品牌价值；而李宁则有可能因此损失更多的合作机会。
中国国内体育用品行业的存货水平和减价活动已经逐渐改善，但产品整体缺乏差异和同业之间竞争激烈，行业仍存在不明朗因素。两大国外品牌阿迪达斯 和耐克 去年的市占率分别超过13%，对于中国品牌，体育用品市场仍然竞争激烈。（完） (审校 李珊珊/张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申