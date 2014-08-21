中国货币市场：七天回购开盘报3.26%，上日加权利率3.4183%

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透上海8月21日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.26%，上日该期限加权平均利率为3.4183%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.26% 3.42% 3.4183%
周三银行间市场质押式回购总成交金额8,468.93亿元，低于上日的8,848.80亿元；其中，隔夜品种成交6,314.27亿元，上日为6,260.61亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。